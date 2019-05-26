يديعوت:3 أيام متبقية على تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة ونتنياهو فى ورطة

كتب- هاشم الفخرانى

لم يتبق سوى 3 أيام فقط أمام رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على انتهاء المهلة المحددة له لتشكيل حكومة جديدة ، وذلك بعد ان استنفذ المدة القانونية الأساسية وحصل على مهلة إضافية من رئيس الدولة لتشكيل الحكومة.

وكشفت صحيفة " يديعوت أحرونوت" النقاب عن أن محاولات نتنياهو بائت بالفشل لما يواجه من مصاعب فى عدم التوصل إلى صيغة توافق بين الأحزاب التي من المتوقع ان تنضم الى الائتلاف الحكومي.

وقالت الصحيفة أن محور الخلاف الأساسي بين مركبات الائتلاف الحكومي المتوقع، يدور بين حزب "يسرائيل بيتينا" (5 مقاعد) بزعامة ليبرمان من ناحية وبين الأحزاب المتدينة من ناحية أخرى ولا سيما حزب "يهودوت هتوراة" (8 مقاعد) وحزب "شاس" (8 مقاعد) حول قانون التجنيد المتعلق بالخدمة العسكرية لأبناء المدارس الدينية الذين لا يرغبون بأداء الخدمة العسكرية نظرا لأنهم منخرطون في دراسة التعاليم التوراتية. بينما يصر حزب "يسرائيل بيتتنا" العلماني على "التساوي في تحمل الأعباء" أي عدم استثناء أبناء المدارس الدينية من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين بحزب "يسرائيل بيتينا"، قولهم أن افيجدور ليبرمان، يسعى لاختيار تسمية شخصية أخرى غير نتنياهو، في نهاية المطاف لتشكيل الحكومة الجديدة ، اذا كان عاجزا عن التوصل الى صيغة توافق بين مركبات الائتلاف الحكومي.