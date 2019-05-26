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نقل 3800 معتمر على متن 17 رحلة لمصر للطيران..غدا

الأحد، 26 مايو 2019 09:45 م
نقل 3800 معتمر على متن 17 رحلة لمصر للطيران..غدا معتمرين - ارشيفية
كتب هانى عثمان
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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الاثنين، 17 رحلة جوية من مطار القاهرة والأقصر وبرج العرب إلى السعودية لنقل 3800 معتمر لأداء مناسك العمرة.
 
وقال مصدر، إن الشركة الوطنية سوف تسير 17 رحلة إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، بواقع 10 رحلات من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لنقل 2100 معتمر، و7 رحلات من مطارى الاقصر وبرج العرب لنقل 1700 معتمر لأداء مناسك العمرة.
 
وتجدر الاشارة الى ان شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، تسير خلال شهر رمضان ما يقرب من 500 رحلة جوية من المطارات المصرية – مطار القاهرة الدولى، ومطار برج العرب بالإسكندرية، ومطار الأقصر، إلى كل من جدة والمدينة المنورة لخدمة المعتمرين خلال فترة من 11 مايو وحتى 20 يونيو المقبل.
 

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مصر للطيران

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