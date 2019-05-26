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نقابة الفلاحين: الحكومة حريصة على تطوير زراعة وإنتاج السكر

الأحد، 26 مايو 2019 02:50 م
نقابة الفلاحين: الحكومة حريصة على تطوير زراعة وإنتاج السكر بنجر السكر - أرشيفية
كتب عز النوبى
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أعلنت النقابة العامة الفلاحين الزراعيين ،عن نجاح شركة الدلتا لبنجر السكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة الشركة على التعاقد مع المزارعين على زراعة 110 آلاف فدان بنجر سكر، بنظام الزراعة التعاقدية من إجمالى المساحة المستهدف التعاقد، وذلك مقابل التعاقد على 96 ألف فدان فى نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة قدرها 16 ألف فدان مقارنة بالعام الماضى، ولأول مرة يتم الاهتمام بمنظومة تطوير زراعة وإنتاجية بنجر السكر بالاراضى القديمة ونشر زراعة الأصناف وحيدة الأجنة عالية الإنتاجية من خلال انشاء المجلس التنفيذى لتطوير إنتاجية بنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ وعمل زيارات مكثفة وإرشاد لمزارعى البنجر وادخال الأصناف الحديثة.

وقال النوبى ابو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن شركة الدلتا لبنجر السكر توفر تقاوى بنجر السكر للمزارعين بسعر مدعم وكذلك توفير الأسمدة والمبيدات بأسعار مدعمة ويتم سدادها لأجل ولحين توريد المزارعين محصول بنجر السكر للشركة واستلام ثمنه، لافتا أن الشركة بدأت هذا العام فى التوسع فى زراعة تقاوى بنجر السكر أحادية الجنين على مستوى عدد من المراكز بالمحافظات.

 وأشاد أمين عام الفلاحين فى بيان له اليوم الأحد، بنجاح الشركة فى تصدير أول دفعة من منتج "المولاس" بمعدل 10 آلاف طن، وذلك من الكميات المتعاقد عليها، حيث تم طرح مزايدة لـ 50 ألف طن مولاس، وسيتم تصدير 30 ألف طن منهم بالعملة الصعبة على مراحل، و20 ألف طن فى السوق المحلى، كما تم طرح أيضا مزايدة لتصدير 60 ألف طن "لب بنجر " والذى يستخدم فى صناعة الأعلاف، لافتا أنه من المستهدف إنتاج كميات من السكر السائب الأبيض هذا الموسم من خلال مصنع الشركة تقدر بـ300 ألف طن بزيادة نحو 40 ألف طن عن العام الماضى.

 كما أنه من المستهدف أيضا إنتاج ما يقرب من 130 ألف طن مولاس وكذلك إنتاج 140 ألف طن " لب بنجر " لاستخدامه فى صناعة الأعلاف، وذلك نتيجة تطوير خطوط الإنتاج و رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 20 ألف طن بنجر يوميا، مما ساهم فى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى من البنجر وكذلك زيادة معدلات إنتاج المولاس، بجانب افتتاح محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعى للمصانع.

 وتعد أكبر وأول محطة صرف صناعى تعمل بتكنولوجيا المعالجة البيولوجية، إذ تعالج مياه الصرف الصناعى لحماية البيئة من التلوث وفقا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير منظومة صناعة السكر فى مصر وفق أحدث التقنيات، بعد افتتاح المصيلحى أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 20 ألف طن بنجر يوميا وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر يوميا.

وأشار"أبو اللوز الى أن شركة الدلتا لبنجر السكر هى كبرى شركات إنتاج بنجر السكر فى الشرق الأوسط، وأن المصانع الخاصة بها على مساحة 105 أفدنة حيث يوجد لدى الشركة خطين إنتاج بكفاءة إنتاجية 350 ألف طن وتمثل 13% من احتياجات مصر من السكر، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على تطوير زراعة وإنتاج السكر من البنجر وكذلك المحاصيل المرتبطة بإنتاج السكر مثل القصب، حيث تعد ذلك من أهم الصناعات التحويلية.


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