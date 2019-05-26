سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نظر دعوى عدم دستورية المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية والتوثيق 9 يونيو

الأحد، 26 مايو 2019 05:40 م
نظر دعوى عدم دستورية المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية والتوثيق 9 يونيو محكمة - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
إضافة تعليق
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 يونيو المقبل، لنظر الدعوى التى تطلب بعدم دستوريه المادة (1) من القانون رقم 90 لسنه 1944 والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق.
 
 
وطالبت الدعور بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمستبدلة بالقانون 66 لسنة 1994 والمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 فى شأن الرسوم القضائية من تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الطلبات الموضوعية المحكوم برفضها وبين ماسدد عند رفع الدعوى لمخالفتهما للمواد 98,97,40,39,38,36,35,34,33 من دستور 2014.
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الجريدة الرسمية تنشر 24 حكما للمحكمة الدستورية العليا من جلسة 12 مايو

اعرف طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية ونوابه وفقا لمشروع القانون الجديد

ننشر نص التعديل المقدم من الحكومة لقانون المحكمة الدستورية العليا

المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية المادتين 4 و7 من قانون الحجز الإدارى

5 أحكام قضائية تحدثت عن الرقابة على القوانين قبل نشأة المحكمة الدستورية.. تعرف عليها

المحكمة الدستورية العليا

دعوى عدم دستوريه قانون

للرسوم القضائيه

الرسوم التوثيق


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة