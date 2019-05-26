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موقع فرنسى يرفق صورة الزعيم الراحل عبد الناصر بخبر عن فساد ناصر الخليفى

الأحد، 26 مايو 2019 07:34 م
موقع فرنسى يرفق صورة الزعيم الراحل عبد الناصر بخبر عن فساد ناصر الخليفى الصورةالمرفقة على الخبر
كتب: أحمد علوى
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اتخذ الموقع الإلكترونى لشبكة سى نيوز الفرنسى، صورة الرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر، وأرفقها فى نبأ يتعلق برئيس نادى سان جيرمان الحالى ناصر الخليفى، مما أثار ردود افعال ساخرة عدة.

وكانت صورة الزعيم عبد الناصر قد ارفقت على خبر بخصوص تحقيق النيابة الفرنسية مع الخليفي على إثر اتهامات فساد موجهة إليه، بدلًا من صورة الخليفي نفسه.

وكشفت شبكة "سكاى نيوز عربية"، نقلاً عن مصادر قضائية فرنسية، أنه تم توجيه تهم بالفساد لرئيس نادى باريس سان جيرمان ناصر الخليفى، على خلفية استضافة قطر لبطولة العالم لألعاب القوى.

عبد الناصر
عبد الناصر

 


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فساد الخليفى

عبد الناصر

الزعيم جمال عبد الناصر

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