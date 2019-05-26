موظفون مقربون من ترامب: خلال الرحلات الطويلة لا ينام ويقيم اجتماعات كثيرة

كتب: أحمد علوى

كشف موظفون مقربون من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن روتينه الخاص فى الرحلات الجوية الطويلة، وزعموا أنه على الرغم من انشغاله بالاجتماعات طوال الوقت، إلا أنه يظل متيقظا للتحدث مع زملائه والاجتماع بهم، بنما دوما تنام زوجته ميلانيا ترامب بمفردها.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، فقد أفاد المصدر ذاته إن السيدة الأولى ميلانيا ترامب تنام بمفردها فى مقصورة الطائرة، حيث أن دونالد ترامب لا ينام خلال الرحلات الجوية الطويلة على الرغم من أن موظفيه يحثونه على الحصول على قسط من الراحة.

وكشف طبيب الرئيس الأمريكى العام الماضى، أنه قد يتناول فى بعض الأحيان الحبوب المنومة، لكن بشكل عام يظل الرئيس مستيقظا لوقت طويل.

ووفقا للموظفين السابقين، فإن الرئيس الأمريكى لديه النزعة لعقد الاجتماعات فى جميع الأوقات والبقاء مستيقظا.

واستعد الموظفون فى إدارة ترامب للرحلة الصعبة إلى طوكيو، اليابان مع الرئيس ترامب، التى استغرقت 14 ساعة.

وبدأ دونالد ترامب زيارته لليابان يوم أمس السبت، ووصل ترامب إلى طوكيو بعد وقت قصير من زلزال بلغت قوته 5.1 درجة هز المدينة.

وكان أول حدث للرئيس الأمريكى بعد وصوله إلى طوكيو، حفل استقبال مع عشرات من قادة الأعمال اليابانيين والأمريكيين فى مقر السفير الأمريكى، فى رحلة تستمر أربعة أيام مع لعب الغولف اليوم الأحد وحضور مصارعة السومو، أما يوم الاثنين، سيلتقى الرئيس الأمريكى لأول مرة مع الإمبراطور ناروهيتو منذ صعوده العرش فى وقت سابق من هذا الشهر.

من المتوقع أن يناقش ترامب وآبى التجارة خلال محادثات يوم غد الاثنين فى محاولة للتوصل إلى اتفاق خلال الزيارة.