مسئول يمنى يؤكد استمرار العملية العسكرية حتى استكمال تحرير تعز

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أكد قائد محور تعز بالجيش اليمني اللواء الركن سمير الصبري أن العملية العسكرية التي أطلقتها قوات الجيش اليمني أول أمس الجمعة مستمرة حتى استكمال تحرير المحافظة من مليشيات الحوثي.

وأوضح الصبري -في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الأحد- أن العملية العسكرية تأتي كرد بعد هجمات مليشيات الحوثي على مواقع الجيش، وقصفها للأحياء السكنية واستمرار حصار المحافظة منذ أربع سنوات.

وشدد على أن الجيش اليمني بجاهزية عالية، وسينفذ المهام القتالية والهجمات المضادة على مواقع المليشيات، واستكمال العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من محافظة تعز.

وتشهد الجبهات الشمالية والشمالية الشرقية والغربية للمدينة اليمنية معارك عنيفة لليوم الثالث على التوالي، تمكنت خلالها قوات الجيش من إحراز تقدم وسط انهيار وخسائر فادحة في صفوف المليشيات.