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لو ضربات قلبك بتزيد فى الضلمة.. اعرف إيه هو الخوف من الظلام

الأحد، 26 مايو 2019 06:00 ص
لو ضربات قلبك بتزيد فى الضلمة.. اعرف إيه هو الخوف من الظلام الخوف من الظلام - أرشيفية
كتبت- نورا طارق
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يشعر البعض عند الجلوس فى أماكن مظلمة ببعض الأعراض مثل التعرق وسرعة ضربات القلب وغيرها من الأعراض التى تظهر عند الإصابة بالخوف من الظلام، والتى تتسبب فى تعرض المريض للإحراج، وغيرها من المشاكل، ولذلك نتعرف فى السطور التالية على أهم المعلومات عن الخوف من الظلام، وفقاً لما ذكره موقع "verywellmind".

اعرف إيه هو الخوف من الظلام (3)
 

أسباب الخوف من الظلام

قد يكون أسباب الخوف من الظلام، الإصابة برهاب الأقدار، وكره رهاب الأجانب، وقد لا يكون الخوف مرتبطًا بالظلام نفسه، ولكن بالاعتقاد من وجود مخاطر غير معروفة مخبأة فى الظلام، نتيجة مشاهدة الكثير من الأفلام الرعب، مما يؤدى إلى افتقاد الشعور بالأمن والثقة خاصة عند الجلوس بمفردك فى غرفة مظلمة.

أعراض الخوف من الظلام:

تختلف أعراض الخوف من الظلام من شخص لآخر، حيث قد يشعر الإنسان بالعصبية والتردد فى الخروج أثناء الليل، زيادة معدل ضربات القلب، والتعرق، والشعور بالغثيان والصداع والإسهال، والهرب من الغرف المظلمة.

اعرف إيه هو الخوف من الظلام (1)
 

علاج الخوف من الظلام:

يحتاج المريض للذهاب لطبيب نفسى لتلقى العلاج، مع إتباع الخطوات التالية:

- التعرض للظلام تدريجياً، والمشاركة فى جلسات علاج جماعية أو فردية، مع تعلم تقنيات الاسترخاء، مثل التنفس العميق، وتناول الأدوية المضادة للقلق والاكتئاب.

 


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