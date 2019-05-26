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كان يلقى جبريل كل ليلة.. الإفتاء توضح كيف كانت حياة النبى فى رمضان

الأحد، 26 مايو 2019 08:41 م
كان يلقى جبريل كل ليلة.. الإفتاء توضح كيف كانت حياة النبى فى رمضان حياة النبى فى رمضان
كتب على عبد الرحمن
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قالت دار الإفتاء المصرية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون فى رمضان، وكان يحث الصائم على كثرة الدعاء، ويقول :"ثلاثة لا يرد دعوتهم الإمام العادل والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم".
 
وأضافت دار الإفتاء فى بوست لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحت عنوان "حياة النبى فى رمضان"، أنه صلى الله عليه وسلم كان يلقى جبريل عليه السلام، فى كل ليلة فى رمضان فيدارسه القرآن.
 
وأوضحت دار الإفتاء باقى حياة وأفعال النبى فى شهر رمضان الكريم من خلال 10 أفعال كالتالى:
 
 
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