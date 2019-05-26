قروض بقيمة 6 مليارات جنيه لتوفير 37 ألف فرصة عمل بالعام المالى الجديد

كتب على عبد الرحمن

يستهدف البرنامج القومى للتنمية المحلية والمجتمعية "مشروعك" خلال العام المالى الجديد 2019/2020 توفير 37 ألف فرصة عمل من خلال مشروعات يتم تنفيذها بقروض تبلغ 6 مليارات جنيه، حيث تشهد الفترة المقبلة انطلاقة كبيرة لـ "مشروعك" بالمحافظات وزيادة الخدمات المقدمة فى مقار "مشروعك" وتحسين مهارات العاملين وتدريبهم وتأهيلهم واستحداث آليات جديدة للمتابعة .

وساهم "مشروعك" حتى الآن فى توفير حوالى 123 ألف مشروع تم إقراضها بتكلفة حوالى 10.5 مليار جنية من خلال البنوك المشاركة فى المشروع، وساهمت المشروعات فى توفير حوالى 350 ألف فرصة عمل للشباب فى جميع المحافظات، ويتم إصدار رخصة تشغيل مؤقتة فورية للمشروع الذى يتم الموافقة عليه مدتها 5 سنوات.

وجاءت محافظة المنيا فى مقدمة المحافظات المستفيدة من القروض حيث نفذت أكثر من 15 ألف مشروعاً بقروض 1.4 مليار جنيه ثم محافظة سوهاج 13 ألف مشروعًا بقروض 1.2 مليار جنيه ثم محافظة الشرقية 10 ألاف مشروع بقروض 1.1 مليار جنية ثم محافظة البحيرة 14 ألف مشروعاً بقروض حوالى مليار جنية، لافتًا الى أنه من أهم أهدف "مشروعك" هو دخول الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى عن طريق التوسع فى المشروعات التى يتم الحصول عليها وفقاً لمبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تبدأ من ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه بسعر الفائدة 5% سنويًا.

ويجرى حالياً إعداد فرق تسويقية من العاملين بالمحافظات يتم تدريبيهم على تسويق خدمات "مشروعك" ومساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم داخليًا وخارجيًا وتذليل كافة المعوقات من خلال استخدام منظومة الشباك الواحد لتلقى الطلبات والرد عليها، كما تم التنسيق مع الجامعات الإقليمية للتعريف بالمشروع من خلال مواقعها الإلكترونية والمواقع الإلكترونية لجميع الكليات التابعة لها وربط ذلك بموقع المجلس الأعلى للجامعات والاستفادة من إمكانات الجامعات والخبرات العملية لأعضاء هيئة التدريس فى تقديم الدعم الفنى اللازم وعقد دورات فنية ومهنية للشباب من خلال أعضاء هيئة التدريس المعتمدين من منظمة العمل الدولية فى مجال ريادة الأعمال لصقلهم بالمهارات اللازمة لبدء عمل حر وتأسيس شركات ناشئة.