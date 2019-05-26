فيديو.. الكفن ينهى "سلسال الدم" فى خصومة ثأرية بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية فى عقد جلسة صلح بين طرفى عائلتين بدائرة قسم شرطة الخصوص، وذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن للعمل على إنهاء النزاعات الثأرية بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات ، القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك إنفاذاً لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو إنتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية ، وتوجيه الضربات الإستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية..