سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 09:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 10 طرب حشيش قبل ترويجها فى مركز الفتح بأسيوط

الأحد، 26 مايو 2019 08:58 م
ضبط 10 طرب حشيش قبل ترويجها فى مركز الفتح بأسيوط حشيش - ارشيفية
أسيوط - هيثم البدري
إضافة تعليق
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط، من ضبط شخص، وبحوزته 10 طرب حشيش قبل ترويجها على عملائه فى نطاق مركز الفتح.
 
كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا  يفيد ورود معلومات  للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتردد أحد العناصر الإجرامية علي مركز الفتح للإتجار فى المواد المخدرة، وتوزيعها، وبالتحرى وتتبع المتهم واستكمال الإجراءات القانونية، تمكن ضباط مباحث المكافحة من ضبطه وبحوزته 10 طرب حشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول. 
 
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول لاستعماله فى التواصل مع المروجين للمواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حبس عاطل لحيازته 20 طربة حشيش بالإسكندرية

أمن الوادي الجديد يضبط مندوب مبيعات بحوزته حشيش مخدر وسلاح أبيض بالخارجة

المشدد 3 سنوات لعاطل وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

ضبط 16 قطعة حشيش بحوزة مروج مخدرات فى مطاردة أمنية بالوادى الجديد

ضبط شخص بحوزته 20 طربة حشيش فى حملة أمنية مكبرة بالإسكندرية

اسيوط

اخبار اسيوط

محافظة اسيوط

اخبار المحافظات

مكافحة المخدرات


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

لماذا خيب كريستيانو رونالدو جماهيره بعد موسمه الأول مع يوفنتوس؟!

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

بيرلو يهاجم إدارة روما بسبب دي روسي

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. تابع أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

أول مرشحة لانتخابات الرئاسة التونسية فى حوار لـ"اليوم السابع":الصراع بين القوى العظمى يمزق ما تبقى من الأمن العربى.. هناك ضرورة لمواجهة الإخوان اقتصاديًا وفكريًا وأمنيًا.. ومصر تتمتع بعلامات الازدهار الاقتصادى

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

الرجوع الى أعلى الصفحة