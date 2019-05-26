ضبط 10 طرب حشيش قبل ترويجها فى مركز الفتح بأسيوط

أسيوط - هيثم البدري

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن أسيوط، من ضبط شخص، وبحوزته 10 طرب حشيش قبل ترويجها على عملائه فى نطاق مركز الفتح.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا يفيد ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتردد أحد العناصر الإجرامية علي مركز الفتح للإتجار فى المواد المخدرة، وتوزيعها، وبالتحرى وتتبع المتهم واستكمال الإجراءات القانونية، تمكن ضباط مباحث المكافحة من ضبطه وبحوزته 10 طرب حشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، والهاتف المحمول لاستعماله فى التواصل مع المروجين للمواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.