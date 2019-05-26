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صور.. محتجون فى هونج كونج يطالبون بمحاسبة الصين على حملة أمنية منذ 30 عاما

الأحد، 26 مايو 2019 11:12 م
صور.. محتجون فى هونج كونج يطالبون بمحاسبة الصين على حملة أمنية منذ 30 عاما محتجون فى هونج كونج يطالبون بمحاسبة الصين
هونج كونج (رويترز)
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خرج آلاف المحتجين فى مسيرة بوسط هونج كونج، اليوم الأحد، ضمن مظاهرات سنوية تطالب بمحاسبة الصين على حملة أمنية استهدفت مطالبين بالديمقراطية فى ميدان تيانانمين ومحيطه قبل ثلاثة عقود.

وقالت منظمات حقوق الإنسان وشهود إن المئات، وربما الآلاف، قتلوا لدى اقتحام دبابات صينية لميدان تيانانمين حيث أطلق جنود النار على محتجين يقودهم طلبة كانوا ينادون بالديمقراطية. وكان الاحتجاج بدأ فى ساعة متأخرة من مساء الثالث من يونيو حزيران عام 1989.

وتعد حملة تيانانمين إحدى الموضوعات المحظور الحديث فيها فى الصين. وترفض السلطات الصينية تحمل كامل المسؤولية عن هذه الواقعة أو إعلان عدد القتلى.

وتوجه متظاهرو هونج كونج اليوم الأحد إلى مكتب ممثل "الاتصال" الصينى الرئيسى فى المدينة حيث كان بعضهم يرفع لافتات ويردد هتافات "الشعب لن ينسى".

كما رفع كثير من المحتجين المظلات الصفراء التى ترمز "لثورة المظلات" التى نادت بالديمقراطية عام 2014، وقالت الشرطة إن 2100 شخص شاركوا فى مسيرة اليوم الأحد. ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من الأشخاص فى وقفة سنوية بالشموع بمتنزه فيكتوريا بارك فى الرابع من يونيو المقبل.

احتجاجات ضد الصين
احتجاجات ضد الصين

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

مظاهرات فى هونج كونج
مظاهرات فى هونج كونج

 

 


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