صور.. محافظ أسيوط: حملات إزالة فورية لأعمال بناء مخالف بحى غرب

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على تكثيف حملات الإزالة الفورية للمبانى المخالفة وغير المرخصة بمختلف الأحياء والمراكز لافتاً إلى العمل على رصد المخالفات والتصدى لها وإزالتها فى المهد قبل تطورها والتى تشكل خطراً على البنية التحتية وتؤثر بالسلب على شبكات المرافق العامة وأمن وسلامة المواطنين، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حيث لا تهاون مع المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاسترداد حق الشعب .

وأضاف محمد البشير رئيس حى غرب فى بيان، انه تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط للتصدى لأعمال البناء المخالف والتعدى على املاك الدولة تم إزالة فورية لأعمال بناء مخالف على أراضى أوقاف بشارعى المحمدى والميثاق بمنطقة البيسرى بحى غرب أسيوط وذلك بمشاركة كل من (يسرى كامل ، وهانى محمد) نائبى رئيس الحى ، و(سيد عبدالجواد ، محمد عبدالراضي) مساعدى رئيس الحى ، ومسئولى الأزمات وقسم الاشغالات وبإستخدام معدات الحى موضحاً إنه سيتم التصدى لجميع التعديات المخالفة للقانون سواء كانت تعدى على أملاك الدولة والنفع العام أو أية تعديات على الأراضى الزراعية.

على جانب آخر قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط إنه يجرى حاليا استكمال رصف وتطوير مجمع مواقف نزلة عبداللاه التى تضم سيارات مواقف (موشا - شطب - قرقارص – الشغبة - أولاد على - أولاد إبراهيم) فضلا عن مواقف السرفيس الداخلية لمناطق الأزهر والمحطة والجامعة وذلك للتيسير على السائقين فى عملية الدخول والخروج وخدمة المواطنين من مرتادى الموقف يوميًا لافتا أن أعمال الرصف تتم بالتزامن مع أعمال تطوير الموقف وتوسعته وتركيب بلدورات جديدة وتزويد بالاضاءة الكافية ليصبح المواقف واجهة حضارية مشرفة تعكس الشكل الجمالى والحضارى للمدينة وتحسينًا للخدمات المقدمة للمواطنين ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير التى تتم تأتى ضمن خطة شاملة تم إعدادها لإعادة هيكلة المواقف وتطويرها على مستوى جميع المراكز والمدن لتصبح أكثر تنظيمًا وتتناسب مع متطلبات واحتياجات المواطنين وتحقيق السيولة المرورية بنقلها خارج الكتلة السكنية لمنع الإزدحام وتقليل الضغط المرورى على الشوارع داخل مدينة أسيوط واستيعاب الزيادة الكبيرة على مختلف مواقف المحافظة ومواجهة زيادة أعداد السيارات مصدرًا تكليفاته لمسئولى المواقف ومباحث المرور بالمتابعة الدورية لجميع مواقف سيارات الأجرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة والعمل على تحقيق الانضباط بها وتنظيم المداخل والمخارج بما يتناسب مع الحركة المرورية وفقاً للخطة الموضوعة وتكليف مسئولى الأحياء والمراكز بإزالة كافة إشغالات الباعة الجائلين من المواقف والتى تعوق حركة المرور ودخول وخروج السيارات ونقلهم إلى الأسواق المخصصة لهم .

وأشار المهندس أسامة أحمد محمد مدير مشروع وحدة الرصف إنه تم استكمال أعمال ترميم ورصف مجمع مواقف نزلة عبداللاه بناء على تكليفات محافظ أسيوط بتطوير الموقف وتوسعته وإزالة كافة الاشغالات بالتنسيق مع رئيس الحى ومسئولى مشروع المواقف لافتًا إلى تنفيذ الأعمال فى الفترة المسائية لسرعة الانجاز دون تعطيل حركة المرور والعمل داخل الموقف.

كما شهد محافظ أسيوط حفل ختام أنشطة مراكز تنمية الإبداع والفنون للأشخاص ذوى الإعاقة بإستاد أسيوط الرياضى وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على المتميزين من الأشخاص ذوى الإعاقات المختلفة والذى ينظمه مكتب ذوى القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والمهندس محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة وصلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم وطارق عباس وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب وسيد زكريا وكيل المديرية للرياضة وعلى خميس مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ولفيف من مسئولى مراكز الشباب والأندية والشباب والأطفال المشاركين فى الاحتفال.

بدأ الحفل بتفقد معرض المنتجات الفنية لمراكز التدريب وتنمية الإبداع والفنون لذوى الإعاقة بمراكز شباب "ديروط وعرب المدابغ وأبنوب" ثم حضور الحفل الفنى والذى بدأ بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم والتواشيح الدينية للقارىء حسين محمد عبد الصبور "إعاقة بصرية بمركز تنمية الإبداع بعرب المدابغ" ثم عرض استعراضى للأطفال من ذوى الإعاقة الذهنية من أعضاء مركز تنمية الإبداع بمركز شباب ديروط ثم عرض اسكتش فنى دمج مع ذوى الإعاقة بعنوان "اثنين كفاية" لأعضاء مركز تنمية الإبداع بمركز شباب ديروط ثم قصيدة شعرية للعضو حسن أحمد "إعاقة بصرية بمركز عرب المدابغ" وأناشيد دينية لأعضاء مركز تنمية الإبداع بأبنوب واسكتش فنى من ذوى الإعاقة الذهنية من أعضاء الإعاقة البصرية بعنوان "الداندورمة" من أعضاء مركز تنمية الإبداع بعرب المدابغ.

وأشاد محافظ أسيوط – خلال الاحتفال – بأنشطة مراكز تنمية الابداع وبمستوى المشاركين فى الحفل والمتميزين من ذوى الإعاقات المختلفة معلنًا دعمه الكامل لتلك المراكز والتوسع فيها بمختلف مراكز الشباب لاستيعاب أكبر عدد من الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى الأنشطة المختلفة وصقل خبراتهم ومواهبهم وإشراكهم فى المسابقات والبطولات المختلفة وتحفيزهم على التفوق الدراسى فى مختلف المراحل الدراسية.

واختتم الحفل بتوزيع الجوائز على القائمين على مراكز تنمية الإبداع والفنون ثم تكريم المتميزين بمراكز تنمية الإبداع "شباب وأطفال" والمشاركين فى الحفل ومنحهم الهدايا وشهادات التقدير تقديرًا لجهودهم وتميزهم.



إزالات بحي غرب (1)



إزالات بحي غرب (5)



إزالات بحي غرب (7)



أعمال رصف بموقف نزلة عبداللاه (5)



أعمال رصف بموقف نزلة عبداللاه (7)



أعمال رصف بموقف نزلة عبداللاه (10)



حفل ختام أنشطة مراكز تنمية الإبداع ويكرم المتميزين من الأشخاص ذوى الاعاقة (1)



حفل ختام أنشطة مراكز تنمية الإبداع ويكرم المتميزين من الأشخاص ذوى الاعاقة (3)



حفل ختام أنشطة مراكز تنمية الإبداع ويكرم المتميزين من الأشخاص ذوى الاعاقة (6)



حفل ختام أنشطة مراكز تنمية الإبداع ويكرم المتميزين من الأشخاص ذوى الاعاقة (8)



حفل ختام أنشطة مراكز تنمية الإبداع ويكرم المتميزين من الأشخاص ذوى الاعاقة (9)