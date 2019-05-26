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صور.. كسر فى ماسورة مياه بجمرك الإسكندرية.. والحى يجرى الإصلاح

الأحد، 26 مايو 2019 12:54 م
صور.. كسر فى ماسورة مياه بجمرك الإسكندرية.. والحى يجرى الإصلاح جانب من اصلاح الكسر
الاسكندرية جاكلين منير
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تفقد اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، أعمال إصلاح الهبوط الناتج عن كسر فى ماسورة مياه بشارع السكة الجديدة، دائرة قسم اللبان، برفقة المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك.

كما تواجدت قوات قسم شرطة اللبان لمتابعة تداعيات الواقعة واتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، ولقد جاءت أعمال الإصلاح من خلال إدارة الطرق بالحى بالتنسيق مع منطقة الجمرك للصرف الصحى وشركة المياه وإدارة المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع بالحى ومسئولى شركة نهضة مصر، وبمتابعة من المهندس حنفى محمد رئيس غرفة عمليات المحافظة.

وشددت المهندسة سحر شعبان على ضرورة سرعة إعادة الشئ لأصله بعد إنتهاء أعمال الحفر وإصلاح الهبوط الناتج عن كسر ماسورة المياه حتى لا تُعيق حركة المارة والسيارات بالشارع.

 

كسر فى ماسورة مياه (1)
كسر فى ماسورة مياه (1)

 

كسر فى ماسورة مياه (2)
كسر فى ماسورة مياه (2)

 

كسر فى ماسورة مياه (3)
كسر فى ماسورة مياه (3)

 

 


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حى الجمرك

كسر ماسورة مياه

قسم شرطه اللبان


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