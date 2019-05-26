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صور.. عميد أصول الدين والدعوة بأسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى

الأحد، 26 مايو 2019 02:34 م
صور.. عميد أصول الدين والدعوة بأسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى عميد كلية أصول الدين يتفقد لجان الامتحانات بجامعة أزهر أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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تفقد الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى، عميد كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بأسيوط، يرافقه الدكتور صابر زكى الباردوى، وكيل الكلية، اليوم الأحد، لجان الامتحانات للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019، بمختلف الفرق الدراسية، حيث اطمأن على الطلاب والتأكد من الالتزام بنماذج الأسئلة المعدة من قبل اللجان المختصة تيسيرا على الطلاب.

وأكد عميد كلية أصول الدين بأسيوط ، أن الكلية اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضبط عملية الامتحانات وفق اللوائح التى أقرتها إدارة جامعة الأزهر فرع أسيوط، مشددا على المراقبين بضرورة توفير الجو المناسب للطلاب والالتزام بقواعد وتعليمات الامتحانات، والتنبيه على الأساتذة بضرورة أن يأتى الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط وفى ضوء معايير الجودة.

وحذر "عبدالمالك"، من إصطحاب الطلاب للتليفون المحمول داخل اللجان وضرورة حضور الطلاب الامتحان ومعهم كارنية الكلية، وعدم خروج الطلاب من اللجان قبل مضى نصف الوقت.

عميد أصول الدين والدعوة بأسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني (1)
عميد أصول الدين والدعوة بأسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 

 

عميد أصول الدين والدعوة بأسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني (2)
عميد أصول الدين والدعوة بأسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

 

عميد أصول الدين والدعوة بأسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني (3)
عميد أصول الدين والدعوة بأسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

 

عميد أصول الدين والدعوة بأسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني (4)
عميد أصول الدين والدعوة بأسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

 

عميد أصول الدين والدعوة بأسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني (5)
عميد أصول الدين والدعوة بأسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 

 

عميد أصول الدين والدعوة بأسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني (6)
عميد أصول الدين والدعوة بأسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

 

عميد أصول الدين والدعوة بأسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني (7)
عميد أصول الدين والدعوة بأسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

 

عميد أصول الدين والدعوة بأسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني (8)
عميد أصول الدين والدعوة بأسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

 


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