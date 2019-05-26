صور... القبض على تشكيل عصابى يزور تراخيص السيارات فى الإسكندرية

تمكن إدارة البحث الجنائى بالمرور، برئاسة اللواء هشام عامر مدير الإدارة، من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تزوير أوراق التراخيص بالإسكندرية وحرر محضر بالواقعة.

ونجح ضباط البحث الجنائى الرائد سامح خير و الرائد محمد صبحى، فى القبض على عاطلين " تامر. م. م" مقيم فى الإسكندرية و"محمد. ع. خ" 67 سنة مقيم فى العصافرة، بعد تقنين الاجراءات وإستصدار إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين سالفى الذكر وتفتيش مسكن المتهمين بالتنسيق بين قطاع الامن العام وأمن الاسكندرية تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى من ضبط المتهمان وبتفتيش مسكن المتهمين عثر عبر الات الطباعه والاختام و اختام شعار الجمهورية وماكينات طباعة و تغليف وأجهزة حاسب الى ومحررات مزورة وعلامات مائية وعقود تسجيل شهر عقارى خالية من البيانات وتاشيرات بلغات أجنبية مزورة وماكينات تقطيع ورخصة وشهادات طبية مزورة.

وبمواجهة المتهمان بالواقعة اعترفوا بقيامهم بتكوينهما فيما بينهما تشكيلا عصابيأ تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم ممن لديهم موانع قانونية حيث يقوم المتهم الأول باصطناع المحررات المزورة ويقوم المتهم الثانى بترويجها على عملائهم مقابل تحصيل مبالغ مالية لتحقيق الربح المادى يتقاسموها فيما بينهما.

وأمر اللواء عصام شادى مدير الإدارة العامة للمرور، بإحالة المتهم والمضبوطات الي النيابة المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا، تأتى تلك الإجراءات فى إطار توجيهات الوزارة لضبط التشكيلات العصابية والتصدى للخارجين عن القانون.