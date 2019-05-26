سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 06:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور... القبض على تشكيل عصابى يزور تراخيص السيارات فى الإسكندرية

الأحد، 26 مايو 2019 04:52 م
صور... القبض على تشكيل عصابى يزور تراخيص السيارات فى الإسكندرية التشكيل العصابى عقب القبض عليهم
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
تمكن إدارة البحث الجنائى بالمرور، برئاسة اللواء هشام عامر مدير الإدارة، من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تزوير أوراق التراخيص بالإسكندرية وحرر محضر بالواقعة. 

ونجح ضباط البحث الجنائى الرائد سامح خير و الرائد محمد صبحى، فى القبض على عاطلين " تامر. م. م" مقيم فى الإسكندرية و"محمد. ع. خ" 67 سنة مقيم فى العصافرة، بعد تقنين الاجراءات وإستصدار إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين سالفى الذكر وتفتيش مسكن المتهمين بالتنسيق بين قطاع الامن العام وأمن الاسكندرية  تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى من ضبط المتهمان وبتفتيش مسكن المتهمين عثر عبر الات الطباعه والاختام و اختام شعار الجمهورية وماكينات طباعة و تغليف وأجهزة حاسب الى ومحررات مزورة وعلامات مائية وعقود تسجيل شهر عقارى خالية من البيانات وتاشيرات بلغات أجنبية مزورة وماكينات تقطيع ورخصة وشهادات طبية مزورة.

وبمواجهة المتهمان بالواقعة اعترفوا بقيامهم بتكوينهما فيما بينهما تشكيلا عصابيأ تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم ممن لديهم موانع قانونية حيث يقوم المتهم الأول باصطناع المحررات المزورة ويقوم المتهم الثانى بترويجها على عملائهم مقابل تحصيل مبالغ مالية لتحقيق الربح المادى يتقاسموها فيما بينهما.

وأمر اللواء عصام شادى مدير الإدارة العامة للمرور، بإحالة المتهم والمضبوطات الي النيابة المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا، تأتى تلك الإجراءات فى إطار توجيهات الوزارة لضبط التشكيلات العصابية والتصدى للخارجين عن القانون.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

عصابة تزوير الرخص المرورية يعترفون: جهزنا مكتبًا بالمعدات لممارسة نشاطنا

استبدال اللوحات وتزوير الرخص والمفتاح المصطنع أدوات عصابة بولاق لسرقة السيارات

السجن 3 سنوات لسائق متهم بتزوير رخصة قيادة فى الجيزة

"القضاء" يواصل غدا محاكمة 9 موظفين بحى عابدين بتهمة تزوير رخصة بناء

تأجيل محاكمة 9 موظفين بحى عابدين بتهمة تزوير رخصة بناء لـ16 مارس

سقوط تشكيل عصابى

تزوير الرخص

امن الاسكندرية

مباحث المرور


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة