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صور.. الخبير الاقتصادى نوسيدا يفوز بانتخابات الرئاسة فى ليتوانيا

الأحد، 26 مايو 2019 10:58 م
صور.. الخبير الاقتصادى نوسيدا يفوز بانتخابات الرئاسة فى ليتوانيا جيتاناس نوسيدا رئيس ليتوانيا الجديد
فيلنيوس (رويترز)
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فاز الخبير الاقتصادى والعضو السابق بمجلس إدارة البنك المركزى جيتاناس نوسيدا، بالانتخابات الرئاسية فى ليتوانيا، اليوم الاحد بعدما أقرت منافسته إنجريدا سيمونيتى بالهزيمة.

وذكرت هيئة الانتخابات أن نوسيدا (55 عاما) حصل على 72 % من الأصوات بعد فرز 42 % من الأصوات. وحصلت منافسته سيمونيتى (44 عاما)، وهى وزيرة للمالية فى حكومة سابقة تنتمى ليمين الوسط، على 28 بالمئة.

وقال نوسيدا لرويترز عقب إعلان النصر "أنا مرشح مستقل ومهمتى فى هذه الحملة الانتخابية هى توحيد الشعب الليتواني، لا يهم أين يعيش.. سواء فى مناطق وقرى ومدن صغيرة أو كبيرة".

وتعهد نوسيدا بالالتزام بالنهج الصارم الذى فرضته الرئيسة الحالية داليا جريباوسكايتي، وهى "المرأة الحديدة" بالبلد الواقع بمنطقة البلطيق وواحدة من أبرز منتقدى الكرملين فى الاتحاد الأوروبي، وللرئيس فى ليتوانيا صلاحيات شبه تنفيذية واسعه ويمكنه الاعتراض على القوانين التى يقرها البرلمان.

ويضطلع أيضا بدور حاسم فى تشكيل سياسة البلاد الخارجية ووضع السياسات الأمنية وكذلك فى تعيين المسؤولين الرئيسيين مثل رئيس الوزراء والقضاة ورئيس الادعاء ومحافظ البنك المركزي.

جانب من اعلان فوز رئيس ليتوانيا
جانب من اعلان فوز رئيس ليتوانيا

 

جيتاناس نوسيدا رئيس ليتوانيا وزوجته
جيتاناس نوسيدا رئيس ليتوانيا وزوجته

 

جيتاناس نوسيدا رئيس ليتوانيا
جيتاناس نوسيدا رئيس ليتوانيا

 

فرحة جيتاناس نوسيدا رئيس ليتوانيا
فرحة جيتاناس نوسيدا رئيس ليتوانيا

 


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