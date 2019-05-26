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صور.. التربية الخاصة تحصد المراكز الأولى فى بطولات الجمهورية بالدقهلية

الأحد، 26 مايو 2019 12:55 م
صور.. التربية الخاصة تحصد المراكز الأولى فى بطولات الجمهورية بالدقهلية جانب من مشاركة طلبة التربية الخاصة بالدقهلية فى بطولات الجمهورية
الدقهلية - شريف الديب وسارة الباز
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أعلن على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية عن فوز طلبة المدرسة الفكرية بمنية النصر بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مجال المسرح بمسابقة بطولة الإسكندرية للتربية الخاصة.

كما فازت مدرسة برمبال الجديدة التابعة لإدارة منية النصر التعليمية بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى بطولة رياضة تنس الطاولة.

وتقدم وكيل التعليم بالتهنئة للفائزين وحث باقى الطلبة والمدارس على أن تحذوا حذوهم لتصبح نموذجا مشرفا يفخر به جميع أبناء الدقهلية.

مشاركة طلاب الدقهلية ببطولة الإسكندرية للتربية الخاصة (1)
مشاركة طلاب الدقهلية ببطولة الإسكندرية للتربية الخاصة

 

مشاركة طلاب الدقهلية ببطولة الإسكندرية للتربية الخاصة (2)
مشاركة طلاب الدقهلية ببطولة الإسكندرية للتربية الخاصة

 

مشاركة طلاب الدقهلية ببطولة الإسكندرية للتربية الخاصة (3)
مشاركة طلاب الدقهلية ببطولة الإسكندرية للتربية الخاصة 

 


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