صور.. أهالى قرية مسجد وصيف بالغربية يطالبون بتطوير مزلقان القطار

الغربيه محمد طارق

طالب آلاف من أهالى قرية مسجد وصيف التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بتطوير مزلقان السكة الحديد بمدخل القرية، حيث إن القرية أحد أهم القرى فى تجارة "حديد الخردة" على مستوى الجمهورية، وتستقبل يوميا عشرات السيارات، كما أن هذا المزلقان يعد المدخل الوحيد بالقرية.

قال عطية زغلول أحد الأهالى لـ"اليوم السابع" إنه تم تطوير جميع مزلقانات قطار قرى منطقة قبلى مركز زفتى بأكملها ما عدا مزلقان قرية مسجد وصيف وسندبسط، موضحا: أن أعضاء مجلس النواب حصلوا على موافقة بتطوير مزلقان قرية سندبسط وإدراجها بالخطة، ولكن لا يوجد من يهتم بتطوير مدخل قرية مسجد وصيف أحد أهم القرى على مستوى الجمهورية.

وناشد الأهالى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بمخاطبة وزارة النقل وإدراج قرية مسجد وصيف ضمن إعمال تطوير مزلقانات السكك الحديد نظرا لكونها أحد أهم القرى التجاريه وتستقبل مئات السيارات يوميا ونظرا لضيق المزلقان.



















