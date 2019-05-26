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شرطة مكة المكرمة تضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم فى السعودية

الأحد، 26 مايو 2019 11:05 م
شرطة مكة المكرمة تضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم فى السعودية عناصر من الشرطة السعودية
كتب وكالات
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 قال المُتحدث الإعلامى لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدى، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرى عن مرتكبيها، أسفرت عن القبض على تشكيل عصابى مكون من ثلاثة متهمين من الجنسية السورية بالعقدين الثالث والرابع من العمر وفقا لـ "واس".

وذلك لتوفر الأدلة على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم استدراج المقيمين وسلبهم واحتجازهم تحت تهديد السلاح، وتصويرهم فى أوضاع مخلة وابتزازهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب عدد ( 5 ) جرائم سلب واحتجاز وابتزاز بمحافظة جدة، وقد جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.

 

 


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شرطة مكة المكرمة

أخبار السعودية

تشكيل عصابى

ارتكاب جرائم

السعودية


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