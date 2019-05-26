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سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج

الأحد، 26 مايو 2019 05:25 م
سقوط سيدة وزوجها لتصويرهم مدير شركة عاريا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالمرج حبس - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجحت مباحث مديرية أمن القاهرة ، فى ضبط سيدة وزوجها لقيامهما باستدراج مدير شركة وتصويره عاريا تحت تهديد السلاح وابتزازه وتهديده على التوقيع على إيصالات أمانة في المرج، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
تلقي قسم شرطة المرج، بلاغا من مدير إدارة إحدى الشركات بتضرره من  موظف سابق بالشركة ، 37 سنة، وزوجته، 22 سنة مقيمين دائرة القسم، وقرر بأنه منذ حوالى شهرين قامت الثانية بإستدراج المُبلغ لمسكنها ، وعقب وصوله فوجئ بالمتهم الأول وهدده بسلاح نارى "طبنجة" وسلاح أبيض "مطواة" ، وأجبره على خلع ملابسه وتصويره بإستخدام هاتفه المحمول ، وإكراهه على توقيع  4 إيصالات أمانة بملغ 200 ألف جنيه ، وكذلك 2 إيصال أمانة على بياض، عقب ذلك قام المتهم الأول بإبتزازه ، والإستيلاء منه على مبلغ 15 ألف جنيه نظير عدم التشهير به ، وكذا مساومة شقيق المجنى عليه ، وإجباره على التنازل له عن السيارة ملكه بموجب توكيل بيع بالشهر العقارى ، وعلل قيامهما بذلك بسبب خلافات بينه والمتهم الأول حول العمل ، وتأخره فى الإبلاغ خشية إفتضاح أمره.
 
 
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وأن المشكو فى حقهما وراء إرتكابها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدا عن الإيصالات والهاتف المحمول وكارت ميمورى "يحويان مقاطع تصوير المجنى عليه" ، وطبنجة صوت المستخدمة فى الواقعة ، وقرر بيعه السيارة بمبلغ 150 ألف جنيه لأحد الأشخاص وشرائه بثمنها شقة بدائرة قسم شرطة بدر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

 


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اكراه صاحب شركة

تصوير شخص عاريا

جريمة فى المرج

سرقة بالاكراه


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