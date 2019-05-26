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خمس البرلمان الأوكرانى يقدمون مشروع قانون لنقل سفارة بلادهم للقدس

الأحد، 26 مايو 2019 05:17 ص
خمس البرلمان الأوكرانى يقدمون مشروع قانون لنقل سفارة بلادهم للقدس القدس
كتب مصطفى عنبر
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن عشرات النواب الأوكرانيين، تقدموا بمشروع قانون، يطالب بنقل السفارة الأوكرانية من تل أبيب إلى القدس.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، نقلا عن "تايمز أوف إسرائيل"، فإن "ما يقرب من خمس البرلمان الأوكراني (أي 86 نائبا من أصل 450 تقدموا بالمشروع) وقعوا على مشروع قانون يدعو الرئيس فولوديمير زيلنسكي اليهودي الأصل إلى أن يحذو حذو (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب من خلال الاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل".

 

وجاء في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن البرلمان يحث "رئيس أوكرانيا ومجلس وزرائها على نقل سفارتها في دولة إسرائيل إلى عاصمتها مدينة القدس".

 

ولم يتم تحديد موعد التصويت على هذا الإجراء، ولن يكون ملزما للحكومة إذا تبناه البرلمان.

 


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