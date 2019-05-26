سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 01:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خاطرة التراويح بمساجد الأوقاف الليلة حول خدمة الدين للدين وخدمة الدين للدنيا

الأحد، 26 مايو 2019 12:32 م
خاطرة التراويح بمساجد الأوقاف الليلة حول خدمة الدين للدين وخدمة الدين للدنيا صلاة التراويح
كتب إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

يلقى أئمة مساجد مصر خاطرة وعظية فى استراحة التراويح الليلة، نصها: هناك يخدم الدين للدين خدمة عطاء وإخلاص ، وهولاء هم الأصفياء المخلصون، الذين لا يبتغون إلا مرضاة الحق سبحانه ، نسأل الله أن يجعلنا منهم ، وأن يحشرنا فى زمرتهم.              

ويقول خطباء مصر، فى جلسة الاستراحة، هناك من يخدم الدين للدنيا، أو بعبارة أدق يشترى الدنيا بالدين، وهولاء عبء ثقيل على الدين، وعاقبة أمرهم خسرانا، ونعوذ بالله منهم ومن شرهم ، فضلا عن أن تزل قدمنا تجاههم، وهناك من في أمره دخل أو التباس أو اختلاط ، فهم على الأعراف، كل وغلبة نيته، ومدى إخلاصه أو دخله، وهؤلاء نسأل الله أن يعينهم على أنفسهم، وأن يخلص نياتهم لوجهه، ويهديهم سواء السبيل .                                                


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الأوقاف : مسابقة فى اللغة العربية للدعاة وجوائز إيفاد وبعثات حج

الليلة.. حديث عن فضائل العشر الأواخر بملتقى الإمام الحسين

خريطة إعمار المساجد بمصر × عام.. إنهاء 445 مسجدًا بـ650 مليون جنيه

خاطرة التراويح

مساجد مصر

صلاة التهجد

صلاة التراويح

أخبار مصر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

السكة الحديد تبدأ حجز قطارات العيد الإضافية ابتداءً من الغد

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة