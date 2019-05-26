خاطرة التراويح بمساجد الأوقاف الليلة حول خدمة الدين للدين وخدمة الدين للدنيا

كتب إسماعيل رفعت

يلقى أئمة مساجد مصر خاطرة وعظية فى استراحة التراويح الليلة، نصها: هناك يخدم الدين للدين خدمة عطاء وإخلاص ، وهولاء هم الأصفياء المخلصون، الذين لا يبتغون إلا مرضاة الحق سبحانه ، نسأل الله أن يجعلنا منهم ، وأن يحشرنا فى زمرتهم.



ويقول خطباء مصر، فى جلسة الاستراحة، هناك من يخدم الدين للدنيا، أو بعبارة أدق يشترى الدنيا بالدين، وهولاء عبء ثقيل على الدين، وعاقبة أمرهم خسرانا، ونعوذ بالله منهم ومن شرهم ، فضلا عن أن تزل قدمنا تجاههم، وهناك من في أمره دخل أو التباس أو اختلاط ، فهم على الأعراف، كل وغلبة نيته، ومدى إخلاصه أو دخله، وهؤلاء نسأل الله أن يعينهم على أنفسهم، وأن يخلص نياتهم لوجهه، ويهديهم سواء السبيل .