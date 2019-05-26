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حبس المتهمين بقتل طبيب يحمل جنسية دولة عربية بالجيزة

الأحد، 26 مايو 2019 12:31 م
حبس المتهمين بقتل طبيب يحمل جنسية دولة عربية بالجيزة حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهمين بقتل طبيب يحمل جنسية دولة عربية ببولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمنطقة فيصل.
 
 
فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طبيب يحمل جنسية دولة عربية، وكشفت مناظرة الجثة أن الضحية تعرض للخنق، وتبين وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة.
 
 
وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، والنقباء أيمن سكورى، وكريم عبد الرازق، وأحمد مندور، أن سمسار وعاملين وراء ارتكاب الجريمة، حيث ساعد المتهم الأول المجنى عليه فى شراء الشقة، ولعلمه باحتفاظه بمبلغ مالى بشقته، قرر سرقته، فاستعان بالمتهمين، وخنقوا الضحية، أثناء السرقة، واستولوا على مبلغ مالى وفروا هاربين.
 
 
وبإعداد كمين للمتهمين، بإشراف العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم هشام بهجت، وكيل فرقة المباحث الجنائية، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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