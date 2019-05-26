سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 04:50 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس أمينى عهدة ضبط بحوزتهما 694 سلعة غذائية منتهية الصلاحية بالدرب الأحمر

الأحد، 26 مايو 2019 04:24 م
حبس أمينى عهدة ضبط بحوزتهما 694 سلعة غذائية منتهية الصلاحية بالدرب الأحمر سلع فاسدة - أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

أمرت نيابة الدرب الأحمر، بحبس أمينى عهدة بمجمعات استهلاكية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة وتجميع سلع غذائية منتهية الصلاحية.

و تمكن  رجال مباحث التموين، من ضبط اثنين من أمناء العهد بأحد المجمعات الإستهلاكية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لحيازتهما وتجميعهما كميات من السلع الغذائية والغير غذائية قدرها ( 694 ستمائة وأربعة وتسعون عبوة  "مكرونة – جبن أبيض- بسبوسة – مشروبات سريعة التحضير – منظفات صناعية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من السلع غذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى التى تم ضبطها، إلى المعمل الجنائى لفحصها، وإعداد تقرير عنها.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

حجز صاحب مجزر متهم بترويج سلع فاسدة بالحوامدية 24 ساعة

ضبط 3 أطنان سلع فاسدة ومجهولة المصدر فى حملات تموينية

ضبط 111 ألف لتر بنزين مدعم وأطنان سلع فاسدة

إحباط تهريب 43 ألف لتر بنزين وضبط 1.450 طن سلع فاسدة

الدرب الاحمر

نيابه الدرب الاحمر

سلع فاسده

مباحث التموين


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة