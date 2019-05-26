حبس أمينى عهدة ضبط بحوزتهما 694 سلعة غذائية منتهية الصلاحية بالدرب الأحمر

كتب سليم على

أمرت نيابة الدرب الأحمر، بحبس أمينى عهدة بمجمعات استهلاكية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة وتجميع سلع غذائية منتهية الصلاحية.

و تمكن رجال مباحث التموين، من ضبط اثنين من أمناء العهد بأحد المجمعات الإستهلاكية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لحيازتهما وتجميعهما كميات من السلع الغذائية والغير غذائية قدرها ( 694 ستمائة وأربعة وتسعون عبوة "مكرونة – جبن أبيض- بسبوسة – مشروبات سريعة التحضير – منظفات صناعية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من السلع غذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى التى تم ضبطها، إلى المعمل الجنائى لفحصها، وإعداد تقرير عنها.