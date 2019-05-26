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تعليم شمال سيناء توزع كعك العيد على اسر الطلبة ذوى الاحتياجات الخاصة

الأحد، 26 مايو 2019 05:26 م
تعليم شمال سيناء توزع كعك العيد على اسر الطلبة ذوى الاحتياجات الخاصة تعليم شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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بدأت إدارة التربية الخاصة بتعليم شمال سيناء، توزيع كعك العيد على اسر طلبة المدارس من ذوى الاحتياجات الخاصة.

قالت الدكتورة عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بشمال سيناء، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اطلق حملة التوزيع من ديوان المحافظة بتسليم عددا من ذوى الاحتياجات الخاصة من طلبة المدرسة الفكرية كميات من كعك العيد.

اضافت انه أعقبه قيام وفد من قيادات التربية والتعليم برئاسة المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بزيارة منازل عددا من الأسر ولقاء الطلبة وأهدائهم هدية العيد وهى كمية من الكعك، وجارى تسليم بقية الطلبة.

واشارت إلى أنه سبق انطلاق الحملة قيام اللواء عيد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتوفير كميات من مؤن تصنيع الكعك لصالح الطلبة من ذوى الاحتياجات الخاصة .

 


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