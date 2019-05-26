تداول 23 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالى حركة السفن اليوم الأحد 23 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 3 سفن حاويات، وغادر الميناء سفينتين، ومتواجد علي الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول 3سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين، ومتواجد علي الارصفة سفينتين حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.