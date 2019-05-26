تحرير 713 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 713 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 315مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و28 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و18مخالفة انتظار خاطئ وحجز7 سيارات و43 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو14 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 10 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية و 13 مخالفة بيئة و 75 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 13 مخالفة خط السير و12 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و9 مخالفات عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 10 رخص للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 12 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 18مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و13 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و10 مخالفات عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على سيارة متروكة و19 مخالفة إزالة فاميه وتحرير20 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و19 مخالفة مواقف عشوائية و9 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير17 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.