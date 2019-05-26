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تاجر يطعن عاملا بسكين للخلاف على ركن سيارة بشبرا الخيمة

الأحد، 26 مايو 2019 11:03 ص
تاجر يطعن عاملا بسكين للخلاف على ركن سيارة بشبرا الخيمة إسعاف - ارشيفية
القليوبية - نيفين طه
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طعن تاجر سيارات عاملا بسكين، إثر مشاجرة بينهما للخلاف على ركن سيارة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وجارى تحويل المصاب لمستشفى معهد ناصر، وتولت النيابة التحقيق.
 
كان قد تلقى العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم شرطة أول شبر الخيمة، إخطارا من مستشفى معهد ناصر، بوصول المدعو "شريف.ا.م" 35 سنة، عامل ومقيم المنشية الجديدة دائرة القسم، مصابا بجرح طعنى نافذ بالجانب الأيسر، وتم حجزه للعلاج ولا يمكن استجوابه.
 
جرى إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتبين من تحريات العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، حدوث مشادة كلامية بين المصاب والمدعو" محمد.ج.م" 34 سنة، تاجر سيارات، ومقيم ذات العنوان، بسبب الخلاف على أولوية ركن سيارة أحد أقارب المصاب أمام منزل المتهم حال زيارته له لتناول وجبة الإفطار بمنزله، تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المصاب بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته وفر هارباً .
 
تمكن المقدم أحمد عسر رئيس مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، واتهم أهلية المصاب بإحداث تلفيات بالسيارة خاصته، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.
 
تحرر عن ذلك المحضر رقم 10758 جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

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