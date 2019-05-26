تأجيل دعوى بطلان انتخابات النادى الأهلى لـ6 يوليو

كتب أحمد عبد الهادى

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، أعضاء بالنادى الأهلى، لبطلان انتخابات النادى الأهلى التى فاز بها الكابتن محمود الخطيب وقائمته، لجلسة 6 يوليو المقبل.

وقالت الدعوى، التى حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد فى الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائى رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ بمشاركتهم فى الجمعيات العمومية للنادى.

كانت انتخابات النادى الأهلى أسفرت عن فوز محمود الخطيب برئاسة النادى وقائمته الكاملة، قبل أن تقام دعوى قضائية ببطلان إجراءاتها وما ترتب عليها من قرارات.