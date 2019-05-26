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الأحد، 26 مايو 2019 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

باحثون أمريكيون يطورون اختبارا يكشف مستويات التوتر

الأحد، 26 مايو 2019 11:00 ص
باحثون أمريكيون يطورون اختبارا يكشف مستويات التوتر تطوير اختبار يشكف عن التوتر
أ ش أ
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طور باحثون أمريكيون اختبارًا جديدًا باستخدام الأشعة فوق البنفسجية يكشف بسهولة قياس هرمونات الإجهاد الشائعة باستخدام العرق أو الدم أو البول أو اللعاب.

وقال أندرو ستيكل الباحث البارز في ولاية (أوهايو) "قد لا يوفر لك كل المعلومات، لكنه يخبرك ما إذا كنت بحاجة إلى محترف يمكنه تولي المسئولية".

وطور باحثو جامعة كاليفورنيا جهازًا يستخدم ضوءًا فوق بنفسجي لقياس هرمونات التوتر في قطرة من الدم أو العرق أو البول أو اللعاب، وعكفوا على دراسة أجهزة الاستشعار البيولوجى لسنوات في مختبر الإلكترونيات النانوية، كما تم مراجعة طرق تشخيص نقاط الرعاية الخاصة بالعلامات الحيوية للتوتر.

وأظهرت التجارب الأولية فعالية الاختبار المطور بنسبة كفاءة بلغت 90% في الكشف عن مستويات التوتر بين الكثيرين .

 

 


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هرمونات الإجهاد

التوتر

الإلكترونيات النانوية

أجهزة الاستشعار البيولوجى


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