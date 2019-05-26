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الوصايا الأمنية الـ7 لجماهير الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية.. تعرف عليها

الأحد، 26 مايو 2019 12:51 م
الوصايا الأمنية الـ7 لجماهير الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية.. تعرف عليها مباراة الزمالك ونهضة بركان - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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يستضيف نادى الزمالك فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، فريق نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين، مع الحفاظ على نظافة شباكه، لاقتناص كأس الكونفيدرالية للمرة الأولى، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت فى الملعب البلدى بـ"بركان" بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.

وقبل ساعات من انطلاق المباراة الفاصلة فى البطولة، يقدم خبراء أمنيون روشتة مهمة من النصائح العملية للجماهير الذاهبين إلى ستاد برج العرب، للخروج بالمباراة إلى بر الأمان، تمثلت فى 7 نصائح:

1ـ الالتزام بتعليمات رجال الأمن.

2ـ الدخول من الأبواب المحددة للجماهير.

3ـ الخضوع للتفتيش بشكل طوعى شامل.

4ـ عدم حمل لافتات تسىء لأحد.

5ـ عدم حمل شماريخ أو ألعاب نارية.

6ـ عدم الاحتكاك بالفريق الضيف، والبعد عن الهتافات المسيئة.

7ـ عدم التجمهر أمام أبواب الاستاد قبل وبعد المباراة.


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