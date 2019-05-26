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المتهمون بقتل طبيب فيصل يعترفون بارتكاب الجريمة ويجرون معاينة تصويرية

الأحد، 26 مايو 2019 05:08 م
المتهمون بقتل طبيب فيصل يعترفون بارتكاب الجريمة ويجرون معاينة تصويرية حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مقتل طبيب يحمل جنسية دولة عربية ببولاق الدكرور، حيث اعترف المتهمون بقتل المجنى عليه، وتبين من خلال اعترافاتهم أن المتهم الأول السمسار اتفق مع باقى المتهمين على سرقة منزل المجنى عليه؛ لعلمهم باحتفاظه بمبالغ مالية داخل منزل، وأنهم اتفقوا على التسلل إلى منزله وسرقته.

وتابعت التحقيقات أنه أثناء تنفيذ المتهمين الواقعة اكتشف المجنى عليه وجودهم داخل المنزل، فخنقوه حتى لا يفضح أمرهم، وسرقوا مبلغا ماليا وفروا هاربين، وأجرى المتهمون معاينة تصويرية، حيث اصطحبهم فريق من النيابة إلى موقع الجريمة وأجروا معاينة لكيفية تنفيذهم الجريمة.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمنطقة بفيصل، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طبيب يحمل جنسية دولة عربية، وكشفت مناظرة الجثة أن الضحية تعرض للخنق، وتبين وجود آثار بعثرة بمحتويات الشقة.

وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهرى، رئيس مباحث بولاق الدكرور، والنقباء أيمن سكورى، وكريم عبد الرازق، وأحمد مندور، أن سمسارا وعاملين وراء ارتكاب الجريمة، حيث ساعد المتهم الأول المجنى عليه فى شراء الشقة، ولعلمه باحتفاظه بمبلغ مالى بشقته قرر سرقته، فاستعان بالمتهمين وخنقوا الضحية أثناء السرقة، واستولوا على مبلغ مالى وفروا هاربين.

وبإعداد كمين للمتهمين بإشراف العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم هشام بهجت، وكيل فرقة المباحث الجنائية، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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