المؤبد لعاطلان كونا تشكيل عصابى للإتجار فى الهيروين بالسلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطلان بالسجن المؤبد، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى للإتجار فى المواد المخدرة بمركز أوسيم، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهم، فى السلام.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بقيام " عيد.م " 43 سنة بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى جلب وتجارة المواد المخدرة من المحافظات إلى داخل محافظة القاهرة، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأدت صحة المعلومات الواردة.

وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبعد استئذان النيابة العامة لضبط المتهم، وبأعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوة الأمنية من ضبط المتهم أثناء قدومه من محافظة القليوبية وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت " 600 جرام "، مستقلا دراجة بخارية ملكه وبرفقة أحد أفراد التشكيل العصابى، فتم اقتياده إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التى حالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى أصدرت حكمها عليهما بالسجن المؤبد.

النقيب عبد الرحمن مهدى الصيرفى، معاون مباحث قسم شرطة أوسيم، معلومات تفيد بقيام كلا من " حسن.ع " 54 سنة تاجر مواشى، و"رمضان.ح ' 24 سنة حداد ونجل المتهم الأول، و" أحمد.ع " جزار، بتكوين تشكيل عصابى للإتجار فى المواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم وكرا لهم لترويج تجارتهم غير المشروعة.

وبتكثيف التحريات، وجمع المعلومات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهم المواد المخدرة، وبإعداد الأكمنة اللازمة من قبل ضباط مباحث، تم ضبط المتهمين الثلاثة داخل مسكن المتهم الأول، وبتفتيش المنزل تنفيذا لإذن النيابة العامة الصادر، تم العثور بحوزتهم داخل المنزل على كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بلغت " 5 كيلو و945 جرام.

وعلى الفور تم اقتيادهم إلى القسم، وبمواجهتهم بتحريات المباحث والمضبوطات، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة، وأضافوا أنهم كانوا فى طريقهم لتوزيعها على عملائهم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، التى أحالتهم عقب انتهاء التحقيق معهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها على المتهمين بالسجن المؤبد.