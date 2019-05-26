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القبض على 5 أشخاص وراء سرقة موظف ببالإكراه فى منطقة البساتین

الأحد، 26 مايو 2019 02:55 م
القبض على 5 أشخاص وراء سرقة موظف ببالإكراه فى منطقة البساتین حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على 5 أشخاص سرقوا موظفا فى شركة بترول بالإكراه، فى دائرة قسم شرطة البساتین، وحرروا محضرا بالضبط تمهيدا للعرض على النيابة لتولى التحقيق.
 
كان قسم شرطة البساتین قد تلقى بلاغا من موظف (جیولوجى فى شركة بترول بدائرة قسم شرطة التجمع) يفيد بتعرضه للسرقة فى سيارة ميكروباص يستقلها خمسة أشخاص من أعلى الطریق الدائرى فى اتجاه مدینة بدر، إذ فوجئ بتھدیده بأسلحة ناریة وبیضاء كانت بحوزتھم، واستولوا على حقیبة یده وبها 15 ألفا و600 جنيه مصرى، و2000 دولار أمريكى، ثم أجبروه على النزول من السیارة ولاذوا بالفرار.
 
وبإجراء التحریات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كامیرات المراقبة فى محل الواقعة، تمكن رجال المباحث من تحدید السیارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أن مالكها سائق سبق اتھامه فى قضیة مشاجرة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع بائع وعاطل وطباخ وكھربائى (لھم معلومات جنائیة مسجلة)، وضُبط المتهمون وبحوزتھم 19 ألفا و600 جنيه من المسروقات.
 
وبمواجھتھم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبأن المبلغ المضبوط بحوزتھم من متحصلاتها، وأشاروا إلى تغييرهم المبلغ المستولى عليه من الدولارات إلى الجنيه المصرى من أحد مكاتب الصرافة بدائرة القسم، وإنفاقھم باقى المبلغ على متطلباتھم الشخصیة والمواد المخدرة، وأرشدوا عن بط الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وهى عبارة عن فرد خرطوش وطبنجة صوت و3 قطع أسلحة بيضاء، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتھمین، واتھمھم بسرقته بالإكراه، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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امن القاهرة

سرقة بالاكراه بالبساتين

مباحث القاهرة

جريمة سرقة لموظف


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