الصين تتفاوض مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية للانضمام إلى اتفاقية "لاهاى"

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أعلنت مصلحة الدولة الصينية للملكية الفكرية أنها تتفاوض مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الانضمام إلى اتفاقية "لاهاي للتسجيل الدولي للتصاميم الصناعية".

وقال رئيس مصلحة الدولة الصينية للملكية الفكرية "شن تشانغ يويه" - في تصريحات اليوم - إنه بالانضمام إلى اتفاقية لاهاي، ستتمتع الشركات الصينية بوصول سهل لحماية التصاميم الصناعية، حتى يمكن دمج التصاميم الصينية ومنتجات "صنع في الصين" في السوق العالمية على نحو أفضل.

وأضاف يويه أن الصين تدعم حماية التصاميم الصناعية، حيث شهدت 709 آلاف طلب تسجيل للتصاميم الصناعية خلال عام 2018، بالمقارنة مع 600 في عام 1985.

وتضم اتفاقية لاهاي للتسجيل الدولي للتصاميم الصناعية، وهي آلية تهدف إلى حماية الملكية الفكرية، 70 من الأطراف المتعاقدة حول العالم، حيث يتم حماية التصاميم الصناعية من قبل جميع الأطراف المتعاقدة من خلال طلب واحد.