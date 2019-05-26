السكر يصيب 425 مليون شخص ومتوقع زيادته لأكثر من 690 مليونا بـ2045

كتبت أمل علام

قال الاتحاد الفيدرالى للسكر، يعد مرض السكرى مشكلة صحية عالمية خطيرة، حيث يصيب حاليًا 425 مليون شخص فى العالم، وسيصيب أكثر من 690 مليون شخص بحلول عام 2045، لا يوجد بلد محصن من هذا الوباء العالمى، الذى إذا لم يتم التعامل معه، سيؤدى إلى زيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الاتحاد الفيدرالى للسكر، مرض السكرى يؤدى إلى العديد من المضاعفات الخطيرة، لكن الخبر السار هو أنه يمكن الوقاية منه أو تأخير حدوثه من خلال اتباع أسلوب حياة نشط وصحى، يمثل مرض السكرى من النوع الثانى الغالبية العظمى من حالات مرض السكرى، ويمكن منع معظم هذه الحالات.

وقال الاتحاد الفيدرالى للسكر، إن النظام الغذائى والنشاط البدنى، هما حجر الزاوية فى التعامل مع مرض السكرى الجيدة، لجميع أنواع مرض السكرى، لا يمثل مرض السكرى عقبة أمام العيش حياة كاملة ومنتجة، والغرض من "عيش حياتك بشكل صحى" هو إظهار أنه: سواء كنت مصابًا بمرض السكرى، أو معرض لخطر الإصابة بالنوع الثانى من السكرى، فيمكنك أن تعيش حياتك بأسلوب صحى ،من خلال إتباع نظام غذائى صحى وممارسة التمارين الرياضية.

وأضاف أن الطعام الصحى، وممارسة الرياضة يمكن أن يكون ممتعًا، لا يعنى التعايش مع مرض السكرى أنه يتعين عليك التضحية بتفضيلاتك، وتناول نفس الطعام كل يوم، فكل فرد يختلف عن الآخر فى علاج مرض السكر، وأسلوب حياته، وبالتالى فإن التوصيات، والمشورة المقدمة تعكس هذا.

والنظام الغذائى وحده لا يكفى للتعايش مع مرض السكر، ويجب أن تستكمل مع النشاط البدنى اليومى، قمنا بتجميع سلسلة من النصائح والتوصيات لجعل النشاط البدنى ممتعًا، ونعرض قيمته فى التعامل مع جميع أنواع داء السكرى.

ويشكل مرض السكرى حاليًا، تحديا كبيرا لجميع المجتمعات، ولكن لدينا الحلول لضمان مستقبل صحى للجميع.