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السفير المصرى بكين يشارك فى الاحتفال بيوم أفريقيا

الأحد، 26 مايو 2019 04:50 م
السفير المصرى بكين يشارك فى الاحتفال بيوم أفريقيا افريقيا فى بكين
كتبت – هناء أبو العز
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شارك السفير أسامة المجدوب، سفير مصر لدى بكين، فى الاحتفال بيوم أفريقيا الموافق يوم 25 مايو، حيث قام بنقل رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه المناسبة، وذلك على ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى خلال الفترة الحالية.

 

وشهد الحفل، والذى أقُيم برعاية شركة مصر للطيران، مشاركة عدد من الطلاب المصريين الدارسين ببكين وتقديم فقرة رقص من الفلكلور الشعبي نالت إعجاب الحضور، حيث قام السفير المجدوب بتهنأتهم والتقاط الصور التذكارية معهم عقب الانتهاء من الفقرة.

 

هذا، وقد شارك فى الحفل "liu Xianfa" مساعد وزير الخارجية الصينى، ممثلا عن وزارته، وكذلك لفيف من السفراء المعتمدين لدى بكين وكبار الشخصيات الصينية المعنية بالشأن الأفريقى.

 


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