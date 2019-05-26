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السفارة المصرية فى بوروندى تحتفل بيوم أفريقيا

الأحد، 26 مايو 2019 03:45 م
السفارة المصرية فى بوروندى تحتفل بيوم أفريقيا يوم افريقيا
كتبت – هناء أبو العز
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نظمت السفيرة الدكتورة عبير بسيونى رضوان، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى بوروندى، بمشاركة مجموعة السفراء الأفارقة المقيمين في بوجمبورا وبالتعاون مع منظمتيّ الاتحاد الأفريقي والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى احتفالاً بمناسبة يوم أفريقيا.
 
حضر الاحتفال Isidore Ntirampeba، سكرتير دائم وزارة الخارجية البوروندية، ممثلاً عن الحكومة البوروندية، بالإضافة إلى السفراء المقيمين في بوروندي ومنهم سفراء الدول الأوروبية والسفير الروسي والسفير الصيني وممثلي المنظمات الدولية الأممية والإقليمية وغير الحكومية ولفيف من ممثلي الإعلام في بوروندي. كما شارك في فعاليات الاحتفال من الجانب المصرى أعضاء السفارة وممثلون عن الجالية المصرية.
 
 
وألقى  Basile Ikouebe وزير خارجية الكونغو برازفيل الأسبق ممثل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى ورئيس مكتب الاتحاد الأفريقى فى بوروندى كلمة نيابةً عن موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أكد فيها على أهمية العمل الأفريقي المشترك للنهوض بالقارة وتحقيق التنمية.

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