الرئيس السيسى يبعث بعدد من برقيات التهنئة لبعض الدول احتفالا بيوم استقلالها

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى سالوميه زورابيشفيلى رئيسة دولة جورجيا للتهنئة بمناسبة يوم الاستقلال.. كما أوفد عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جورجيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وبعث الرئيس السيسى أيضا ببرقية تهنئة إلى الرئيس أسياس أفورقى رئيس دولة إريتريا للتهنئة بمناسبة يوم الاستقلال، كما أوفد أحمد الأنصارى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة دولة إريتريا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسى برقية تهنئة إلى الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية للتهنئة بمناسبة يوم الاستقلال، وأوفد أحمد محمد إيهاب الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.