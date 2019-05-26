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الانتهاء من فحص 36134 وافد من غير المصريين بـ "100 مليون صحة"

الأحد، 26 مايو 2019 02:49 م
الانتهاء من فحص 36134 وافد من غير المصريين بـ "100 مليون صحة" 100 مليون صحة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت مبادرة 100 مليون صحة الانتهاء من فحص 36 ألفا و134 وافد من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب "ضيوف مصر" من فيروس "سى" ، موضحةً أن المبادرة تم إطلاقها رسمياً فى الأول من شهر مايو الحالى وتستمر حتى سبتمبر المقبل.
 
 
وأشارت مبادرة 100 مليون صحة أنها مبادرة فحص اللاجئين تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عاماً، والكبار من عمر 18 عاماً دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ 309 نقاط مسح موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، مؤكدةً تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية، لتلقى العلاج بالمجان.
 
 
ويشارإلى أن أكثر الجنسيات التى ترددت على نقاط المسح هم السوريون، يليهم الفلسطينيون، ثم السودانيون، وأن إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج تتم بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوى مع المصريين، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية الصادرة فى هذا الشأن.
 
 
جدير بالذكر أن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس"سى" والكشف عن المراض غير السارية " 100 مليون صحة"  للمصريين، تم مد فترة عملها  فى 309 نقاط مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 41 نقطة مسح فى المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك حتى نهاية العام الحالى 2019، حرصاً على مسح كافة المواطنين.
 
 
ويمكن للمواطنين التعرف على أقرب نقطة مسح من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، أو الدخول على الموقع الإلكترونى للمبادرة  www.stophcv.eg  والذى يتضمن أماكن ومراكز علاج فيروس سى والأمراض غير السارية.
 
 
 
 

 


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100 مليون صحة

اللاجئين

فيرس سى

الأمراض غير المعدية


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