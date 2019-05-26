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"الإعلاميين": التعاون بين التليفزيون والمتحدة للإعلام يحافظ على التراث المصرى

الأحد، 26 مايو 2019 01:00 ص
"الإعلاميين": التعاون بين التليفزيون والمتحدة للإعلام يحافظ على التراث المصرى أيمن عدلى عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلامين
كتب محمد السيد
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أكد أيمن عدلى عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، أن اتفاقية التعاون بين التليفزيون المصرى والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تأتى للحفاظ على التراث القديم والحديث من خلال محتوى مختلف يضمن حقوق التليفزيون المصرى بعد أن عانى من الاستيلاء عليه سنوات.

وأضاف عدلى، فى تصريحات له، أن المنصة الرقمية الجديدة Watch iT، ستضمن مشاهدة الأعمال المختلفة بصورة حصرية تضمن عدم سرقتها أو أخذها كما كان يحدث فى السابق، متابعًا: "ماسبيرو ملىء بالكنوز والمحتوى النادر الذى أصبح متاحًا للجميع دون الاستفادة منه ماديًا أو معنويًا بالإشارة إلى أن من يمتلك هذه المواد المتميزة من الأعمال هو التليفزيون المصرى، وأصبحت شبكة الإنترنت تضيع الحقوق الحصرية للتليفزيون المصرى بإتاحتها للجميع دون استئذان أو الاستفادة من العائد المادى، فى الوقت الذى يتجه العالم فيه إلى منصات رقمية لحماية الحقوق الفكرية للمؤسسات الإعلامية".

وأشار عدلى، إلى أن الهدف من هذا البرتوكول هو الحفاظ على المواد التاريخية للتليفزيون المصرى وتقديمها بشكل يليق بهذه الأعمال وبهذه البرامج التى تحتوى على كنوز فكرية وثقافية وإعلامية ودينية بعرضها بشكل يليق بتاريخ ماسبيرو ومن ثمَّ تعظيم عوائده والاستفادة منه.


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