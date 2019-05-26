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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

الأحد، 26 مايو 2019 09:32 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت الرئيس عبد الفتاح السيسي
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأحد، على رأسها، توجيه الرئيس السيسي بتكثيف جهود نقل تجربة وخبرة مصر بالقطاع الصحى للأشقاء الأفارقة.

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السيسي يوجه بتكثيف جهود نقل تجربة وخبرة مصر بالقطاع الصحى للأشقاء الأفارقة

 

 

سكك حديد مصر

السكة الحديد تبدأ غدا طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز

 

 

خاطف طائرة مصر للطيران

تأجيل قضية خاطف طائرة مصر للطيران إلى جلسة 26 يونيو المقبل

 

 

محطه كهرباء

"الكهرباء" تبحث إمكانية إعادة النظر فى أسعار تعريفة الكهرباء بالوادي الجديد

 

 

إنشاءات جامعة الجلالة الجديدة

انتهاء فترة التقديم على وظائف الجامعات الأهلية الجديدة "سلمان والجلالة والعلمين" 10يونيو

 

 

الجزائر

 الجزائر: إحالة ملفات 11 وزيرا وملف والى العاصمة السابق إلى المحكمة العليا

 

 

الشاب المصرى ميسرة سليمان

شاب مصرى ينافس فى انتخابات البرلمان الأوروبى عن النمسا اليوم

 

 

 

اجتماع-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام

"الأعلى للإعلام" يقرر منع بث برنامج شيخ الحارة لمدة شهر

 

 

جمهور الزمالك

الإسكندرية تخصص 120 أتوبيسا لخدمة جماهير الزمالك فى نهائى الكونفيدرالية

 

 

 

الاهلى وبيراميدز

اتحاد الكرة: مباراة الأهلى وبيراميدز فى الكأس ستقام بعد أمم أفريقيا

 


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