اعرف توقعات حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة × 20 معلومة

كتب محمود راغب

حالة من الاستقرار تشهدها حالة الطقس بالبلاد، خلال الـ48 ساعة المقبلة، مع توقعات باستمرار حالة الانخفاض الذى شهدته درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والتى أصبحت حول المعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام، مع توقعات بارتفاع فى الدرجات بدء من الثلاثاء .

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة يومى الاثنين والثلاثاء والتى تأتى كما يلى:-

1- يستمر الانخفاض فى درجات الحرارة غدا الإثنين على كافة الأنحاء.

2- توقعات خبراء الطقس بارتفاع تدريجى وطفيف بالدرجات الثلاثاء.

3- يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية.

4- توقعات بطقس معتدل على الوجه البحرى والقاهرة.

5- لا يزال الطقس شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

6- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

7- الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

8- يؤدى نشاط الرياح لاضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.

9 – درجات الحرارة المتوقعة الاثنين بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة.

10- درجات الحرارة المتوقعة الاثنين بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة.

11- درجات الحرارة المتوقعة الاثنين بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة.

12- درجات الحرارة المتوقعة الاثنين بجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة.

13- درجات الحرارة المتوقعة الاثنين بشمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات.

14- درجات الحرارة المتوقعة الاثنين بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.

15- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.

16- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة.

17- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

18- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء بجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 30 درجة.

19- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء بشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات.

20- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة.