سوبر كورة
Ads
الأحد، 26 مايو 2019 06:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف توقعات حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة × 20 معلومة

الأحد، 26 مايو 2019 04:46 م
اعرف توقعات حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة × 20 معلومة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

حالة من الاستقرار تشهدها حالة الطقس بالبلاد، خلال الـ48 ساعة المقبلة، مع توقعات باستمرار حالة الانخفاض الذى شهدته درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والتى أصبحت حول المعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام، مع توقعات بارتفاع فى الدرجات بدء من الثلاثاء .

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة يومى الاثنين والثلاثاء والتى تأتى كما يلى:-

1- يستمر الانخفاض فى درجات الحرارة غدا الإثنين على كافة الأنحاء.

2- توقعات خبراء الطقس بارتفاع تدريجى وطفيف بالدرجات الثلاثاء.

3- يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية.

4- توقعات بطقس معتدل على الوجه البحرى والقاهرة.

5- لا يزال الطقس شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

6- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

7- الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

8- يؤدى نشاط الرياح لاضطراب الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.

9 – درجات الحرارة المتوقعة الاثنين بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة.

10- درجات الحرارة المتوقعة الاثنين بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 21 درجة.

11- درجات الحرارة المتوقعة الاثنين بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة.

12- درجات الحرارة المتوقعة الاثنين بجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة.

13- درجات الحرارة المتوقعة الاثنين بشمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات.

14- درجات الحرارة المتوقعة الاثنين بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.

15- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.

16- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة.

17- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

18- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء بجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 30 درجة.

19- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء بشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات.

20- درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

أيهما أصدق برصد درجات الحرارة.. الأيفون أم الأرصاد الجوية؟.. الهيئة ترد

نفحات العشر الأواخر.. الموجة الحارة تنكسر.. انخفاض حرارة الجو غدا بمعدل 3 درجات.. توقعات بارتفاعها بالنصف الثانى للأسبوع الجارى.. والأرصاد تطمئن المواطنين: درجات الحرارة لن تتجاوز الـ40 درجة هذا الأسبوع

الأرصاد: طقس الغد معتدل على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الارصاد

الطقس

حاله الطقس

درجات الحراره

انكسار موجه الحر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط نهاية الأسبوع

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

أشهر 5 أكاذيب فبركتها الإخوان وفضحتها البيانات الصحيحة.. التنظيم يزور صورا من عام 2011 لترويجها على أنها لطلاب أولى ثانوى.. وتجزئة فيديو تصريح الرئيس عن السكك الحديدية ونشر آخر قديم لعادل إمام يكشفان حقيقتهم

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

المدير الإقليمى للشركة المنفذة لنظام تذكرتى لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 بلا سوق سوداء ولا زحام و لا شغب.. الرئيس أشاد بطريقة العرض وإنجاز المشروع فى شهرين فقط.. والنظام الجديد نواة لعودة الجماهير

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لاعب عربي يتصدر الأكثر مشاركة فى الدوري الفرنسي.. تعرف عليه

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

لو فرحك قرب.. اضمنى مكياج بسيط وعالموضة بـ5 نصائح

الرجوع الى أعلى الصفحة