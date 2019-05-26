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الأحد، 26 مايو 2019 05:35 م
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اشتباكات بين متظاهرى السترات الصفراء والشرطة فى بلجيكا

الأحد، 26 مايو 2019 05:27 م
اشتباكات بين متظاهرى السترات الصفراء والشرطة فى بلجيكا اشتباكات مع متظاهرى السترات الصفراء
بروكسل /أ ش أ/
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نشبت اشتباكات، اليوم الأحد، بين قوات الشرطة البلجيكية وعدد من المتظاهرين بعدما تحولت تظاهرة لحركة السترات الصفراء إلى العنف بالعاصمة بروكسل.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن المتظاهرين رشقوا المبانى بالحجارة فيما استخدمت قوات الشرطة رذاذ الفلفل، موضحة أن الاشتباكات وقعت فى مناطق مختلفة بالعاصمة وبالقرب من مقر الاتحاد الأوروبى وأن الشرطة احتجزت عددا من الأشخاص.

يشار إلى أن بلجيكا تشهد اليوم انتخابات عامة فيما تجرى انتخابات البرلمان الأوروبى فى أنحاء دول الاتحاد الأوروبي.

 

 


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الشرطة فى بلجيكا

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