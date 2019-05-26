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اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 1000 عامل يقطاع البناء والأخشاب

الأحد، 26 مايو 2019 10:32 ص
اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 1000 عامل يقطاع البناء والأخشاب عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب
كتب محمود راغب
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وقعت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، مع إحدى شركات الأسمنت، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، اتفاقية عمل جماعية تقضى بصرف حافز تشجيعى لتحسين الأداء، وزيادة سنوية بنسبة 7%، وحوافز العام الحالى، وأرباح العام الماضى، ويستفيد من تلك المزايا 1000 عامل.

والاتفاقية نصت على صرف حافز تشجيعى لتحسين الأداء فى العام الحالى، بما يساوى صافى 12 شهراً من الأجر الأساسى فى 31 ديسمبر 2018، ويسرى على العاملين حتى الدرجة الوظيفية (E).

وبالنسبة للعاملين الذين تم تعيينهم فى 2018، يتم صرف الحافز التشجيعى بالكامل للعامل الذى قضى فى خدمة الشركة 12 شهرا فى العام الماضى، أما بالنسبة للعامل الذى قضى فى خدمة الشركة أقل من 12 شهراً، فيتم صرف الحافز التشجيعى بالتناسب مع عدد شهور الخدمة فى عام 2018.

كما نصت الاتفاقية على صرف الزيادة السنوية للعاملين لعام 2019 بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى التأمينى طبقا لتقارير الأداء.

 وتصرف حوافز 2019 طبقا للآلية التالية : 6 أشهر تظل كما هى تصرف على مدار العام، وشهر يصرف فى الشهر الأخير من مايو الجارى "رمضان وعيد الفطر"، وشهر فى الأسبوع الأول من سبتمبر "دخول المدارس"، وشهر يصرف فى الأسبوع الثانى من سبتمبر "عيد الأضحى"، وشهر يصرف فى الأسبوع الأخير من ديسمبر "عيد الميلاد المجيد، ومتوسط شهرين من الأجر الأساسى "حافز الأداء عن عام 2019" يصرف فى مارس 2020، وذلك طبقات لتقارير الأداء، ويحق للشركة خصم ما تم صرفه من حوافز فى حالة عدم استمرار عجلة الإنتاج أو التسليمات.

كما نصت الاتفاقية على توزيع نصيب العاملين من أرباح السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 طبقا للقانون حسب ما تقرره الجمعية العمومية للشركة والمقرر انعقادها ى يوليو 2019.

وأكدت الاتفاقية التى تنتهى فى 31 مارس 2020، ارتباطها باستمرار عجلة الإنتاج والشحن، وفى حالة مخالفة أى بند من بنوها تعتبر الاتفاقية لاغية، مع حق الشركة خصم ما تم صرفه من حوافز فى حالة عدم تحقق الشرط السابق.

وقد وقع الاتفاق عن الشركة حسين جلال عبد الوهاب منسى بصفته العضو المنتدب، وعن النقابة العامة عبد المنعم الجمل بصفته رئيس النقابة، وعن اللجنة النقابية بالشركة إبراهيم عبد العزيز نسيم رئيس اللجنة.

 

 


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