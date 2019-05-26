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ورئيس الجامعة يطالب بتوفير وسائل الحماية المدنية والتهوية بالامتحانات..

إنشاء برنامج الميكروبيولوجى والكيمياء الحيوية بعلوم بنى سويف

الأحد، 26 مايو 2019 05:23 م
إنشاء برنامج الميكروبيولوجى والكيمياء الحيوية بعلوم بنى سويف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إن مجلس الجامعة وافق فى اجتماعه الأخير على إنشاء برنامج الميكروبيولوجى والكيمياء الحيوية لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم، مع تطبيق لائحة كلية العلوم جامعة الزقازيق للبرنامج .

وأوضح حسن فى تصريحات له اليوم الأحد، أن البرنامج يعد أحد البرامج الجديدة المميزة بنظام الساعات المعتمدة، ويهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل إلى هذا التخصص، خاصة  فى مراكز الأبحاث المختلفة والمستشفيات الجامعية، ووزارة الصحة، كما يتيح البرنامج فتح معامل تحاليل طبية والتسجيل فى سجل الكميائيين الطبيين والبكتيريولوجين، لاسيما وأن الكلية تمتلك نخبة من كبار الأساتذة المتميزين فى التخصص، علاوة على توافر قاعات ومعامل مميزة ذات إمكانيات عالية تتناسب مع متطلبات البرنامج التعليمية والبحثية.

على جانب آخر، أكد رئيس الجامعة على ضرورة توافر كافة الاستعدادات من وسائل الحماية المدنية والرعاية الطبية، ومراعاة التهوية لكافة المدرجات، حتى يتمكن الطلاب من اداء الامتحانات فى مناخ مناسب .

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الأحد للجان الإمتحانات بكلية الإعلام، وبرفقته دكتور محمد زين عميد الكلية، وذلك لمتابعة سير وانتظام أعمال الامتحانات، مشددا على تواجد أستاذ المادة لتذليل أى صعوبات أو نقاط غامضة قد تقابل الطلاب خلال الامتحانات، وكذلك وضع جداول الامتحانات، وأرقام الجلوس ولوحات إرشادية واضحة للطلاب .

كما شملت جولة رئيس الجامعة، المرور على عدد من الإدرات بالمبنى الرئيسى لإدارة الجامعة، وإدارة الوافدين، ومسرح الجامعة لتهنئة العاملين بقدوم عيد الفطر المبارك.

 

 


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جامعه بنى سويف

كليه العلوم

برنامج الميكروبيولوجى والكيمياء الحيوية

مرحله البكالريوس


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