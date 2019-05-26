أكل ملوك مش كلمة اتقالت وخلاص..اعرف فوائد لحم النعام

كتبت نهير عبد النبى

لحم النعام من اللحوم المميزة والتى أطلق عليها لحم الملوك حيث يتميز بمذاقه الطيب وشكله المبهج ، كما يحتوى لحم النعام على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم.

ووفقا لما ذكره موقع parhlo فأن فوائد لحم النعام هى



لحم نعام

1: يعتبر لحم النعام من أجود أنواع اللحوم حيث إنه يحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وعلاج الاضطرابات والانتفاخ ومشاكل عسر الهضم.

2:يحتوى على نسبة قليلة من الدهون ، لذلك يعمل على تعزيز صحة الجسم والحفاظ على رشاقته وإنقاص الوزن بشكل صحى.

3:يحتوى لحم النعام على تعزيز صحة الجهاز المناى وحماية الجسم من الامراض والأوبئة.

4:يعمل على تجديد النشاط والحيوية ويعالج فقر الدم والانيميا نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد، وبالتالى فهو مفيد لمرضى الانيميا وخصوصا الاطفال ، لأنه يساعد على النمو بشكل صحى.



لحم

5:يحافظ على قوة المفاصل والعضلات وتقوية الأعصاب بشكل عام.

6:يحتوى لحم النعام على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وتقوية الذاكرة.

7:يعمل على خفض مستوى الكولسترول فى الدم وبذلك يحافظ على صحة القلب ويحد من خطر الاصابة بالجلطات والنوبات القلبية.