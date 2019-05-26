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"أعرفى حقك" .. كيف تحصلين على حقك فى "مسكن الزوجية"

الأحد، 26 مايو 2019 10:35 ص
"أعرفى حقك" .. كيف تحصلين على حقك فى "مسكن الزوجية" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تنشأ العديد من الخلافات بين الأزواج والزوجات وينتهى بهم الحال فى كثير من الأحيان إلى قرار الانفصال، ليبدأ فصل جديد من فصول الخلافات التى يتم حلها قضائيًا.

ومن بين المشاكل التى تنشأ بين الأزواج عقب قرار الإنفصال، هو "مسكن الزوجية" وهل من حق الزوجة الحصول عليه أم أنه من حق الرجل الاحتفاظ به، وما هى الحالات التى يحق فيها لكل منهما الحصول عليه.

يقول علاء محمد المحامى والخبير القانونى، أن مسكن الزوجية من حق الزوجة إذا كانت حاضنة ومطلقة، ومن حقها بالمشاركة إذا كان الطلاق لم يتم بعد، وللاحتفاظ بذلك الحق فعليها أن تحرر محضر بقسم الشرطة التابع له مسكن الزوجية، تفيد فيه بأن زوجها طردها من المسكن دون وجه حق، وأنها فى حاجة إلى أن تعود لشقة الزوجية.

ويتابع "محمد"، أنه بعد اتخاذ ذلك الإجراء، سيتم إرسال المحضر إلى نيابة الأسرة التى تطلب تحريات حول الواقعة، ويستمع رجال الأمن إلى أقوال الشهود والجيران، وبعدها يصدر قرار من النيابة بتمكينها من مسكن الزوجية.

 

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مسكن الزوجية

مسكن الحضانة

نيابة الاسرة

خلافات زوجية


التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

رجل مطحون

حسبنا الله ونعم الوكيل

بعض النساء وذويهن يضعن هذه الخطة من اجل الحصول على الشقة وطرد المسكين احكام الطلاق في مصر هدمت الأسرة وشردت الرجل هدمت الأسرة بانها شجعت الزوجات على طلب الطلاق بقلب من الفولاذ وخاصة قبل توطد العلاقة الزوجية بل والبعض يفعلها تجارة نفقة ومتعة وشقة استثمار ولا احلى من كدة اذهبوا واسألوا موظفى محاكم الأسرة وستسمعون عجبا

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